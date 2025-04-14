Ağrı ve Kastamonu'da eğitime kar engeli
Ağrı'da kent merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime, Kastamonu'nun ise Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Ağrı
Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Ağrı genelinde devam eden yoğun kar yağışının gece boyunca sürmesi ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklendiğini bildirdi.
Koç, pazartesi günü il merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.
Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade eden Koç, şunları kaydetti:
"Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak karar verilecektir. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerimizde hava şartları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk öngörülmediğinden eğitim-öğretime ara verilmemiştir."
Kastamonu
Kastamonu'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.