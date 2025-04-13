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Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Ataşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait borunun patlaması nedeniyle suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adem Koç  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Istanbul

İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'nde ana isale hattındaki su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı.

Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma yaptı.

Suyun fışkırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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