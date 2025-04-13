Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Ataşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait borunun patlaması nedeniyle suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Istanbul
İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'nde ana isale hattındaki su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı.
İstanbul Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 13, 2025
Suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi https://t.co/eZjwwEUFZ2 pic.twitter.com/hqlO3ml4Yu
Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma yaptı.
Suyun fışkırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.