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Ağrı'da yoğun kar etkili oluyor

Ağrı ve Eleşkirt ilçesi baharda etkili olan karla beyaza büründü.

Abdullah Söylemez, Yasin Çavdar  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Ağrı'da yoğun kar etkili oluyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Kentte günlerdir etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. İl merkezi, Eleşkirt ilçesi ve yüksek kesimlerde ise sağanak yerini kara bıraktı.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası il merkezi, cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan yağan kar sokak lambalarının ışığı altında güzel görüntü oluşturdu.

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