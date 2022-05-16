Dolar
15.65
Euro
16.31
Altın
1,799.90
ETH/USDT
2,035.00
BTC/USDT
29,943.00
BIST 100
2,402.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuşatma altındaki Mariupol’de Azovistal fabrikasında kalan askerlerin eşleri ve anneleri, şarkıcı Ruslana ile birlikte İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve vahayı andıran İrem Bağları, yeşilin tonlarına büründü.

Hüseyin Yıldız   | 16.05.2022
Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı

Iğdır

Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde İrem Bağları bölgesinde birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.

Her mevsim sunduğu farklı güzellikleriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanan İrem Bağları, bereketli topraklarında yapılan tarımın yanı sıra sunduğu eşsiz manzaralarıyla da biliniyor.

Yurdun en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı eteklerindeki arazilerde yer alan bahçelerin bulunduğu alan bir vahayı andırıyor.

İlkbaharın etkili olduğu şu günlerde yeşil örtüyle kaplanan İrem Bağları, AA ekibince FPV dron ile görüntülendi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Şanghay, Kovid-19 salgınının ardından haziran başında 'normale dönmeyi' hedefliyor

Benzer haberler

Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları

Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları

Yurdun en doğusundaki yaylalar ilkbahar yağışlarıyla canlandı

Çankırı ve Ilgaz'ın güzelliklerini tuvale yansıtıyorlar

Tunceli'nin yaylalarında ilkbahar ve kış manzaraları bir arada

Tunceli'nin yaylalarında ilkbahar ve kış manzaraları bir arada

Iğdır'ın dağları bahar çiçeklerine büründü

Iğdır'ın dağları bahar çiçeklerine büründü
Aras Dağları'nın eteğindeki köylerde iki mevsim bir arada yaşanıyor

Aras Dağları'nın eteğindeki köylerde iki mevsim bir arada yaşanıyor