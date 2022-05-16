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Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

Çetin Doyar   | 16.05.2022
Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu Fotoğraf: Çetin Doyar/AA

Batman

İlçede gece görülen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Tepecik Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Çevreye savrulan demir parçalar bir araçta, kafe önünde bulunan içecek dolabında ve çevredeki bazı eczanelerin camlarında hasara yol açtı.

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