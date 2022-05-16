Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
Batman
İlçede gece görülen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Tepecik Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Çevreye savrulan demir parçalar bir araçta, kafe önünde bulunan içecek dolabında ve çevredeki bazı eczanelerin camlarında hasara yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.