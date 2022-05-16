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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mümin Altaş   | 16.05.2022
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


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