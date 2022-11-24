Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar
Kentte dün başlayan sağanak sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye bağlı Başören köyündeki 2 bin 200 metre rakımlı Çakmaktepe mevkisi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, çektikleri karlı manzara görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.