Dolar
18.63
Euro
19.38
Altın
1,755.07
ETH/USDT
1,198.30
BTC/USDT
16,579.00
BIST 100
4,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ramazan Koç   | 24.11.2022
Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar

Kentte dün başlayan sağanak sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye bağlı Başören köyündeki 2 bin 200 metre rakımlı Çakmaktepe mevkisi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, çektikleri karlı manzara görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da deprem nedeniyle 45 yapıda hasar oluştu
Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi Nevşehir'de kütüphanede yaşatılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
Deprem bölgesi Düzce ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağmur bekleniyor

Benzer haberler

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Uludağ'da "sezonun habercisi" kar devam ediyor

Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü

Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet