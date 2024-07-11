Dolar
32.91
Euro
35.66
Altın
2,382.10
ETH/USDT
3,079.30
BTC/USDT
57,639.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Canan Tükelay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen tüm çağrılar değerlendirilmiştir. AFAD ile ilgili kurumların sahada yaptığı taramalara göre olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı
NATO Zirvesi'nden Türkiye için öne çıkan 10 başlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor

Güney Afrika açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Güney Afrika açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Osmaniye Düziçi'nde tamamlanan konutlara depremzedeler yerleşmeye başlayacak

Osmaniye Düziçi'nde tamamlanan konutlara depremzedeler yerleşmeye başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet