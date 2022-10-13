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AFAD'dan deprem testi uyarısı

AFAD, "Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 13.10.2022
AFAD'dan deprem testi uyarısı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

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