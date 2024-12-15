AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda kolisi ulaştırdı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Münbiç şehrinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.
Ankara
AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde yanlarında olmaya devam edildiği belirtilerek, AFAD insani yardım ekiplerinin, terör örgütünden temizlenen Münbiç merkezinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.