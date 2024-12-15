Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,647.79
ETH/USDT
3,858.80
BTC/USDT
102,800.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile birlikte Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri kapsamında yöneltilen soruları yanıtlıyor
logo
Gündem

AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Münbiç şehrinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde yanlarında olmaya devam edildiği belirtilerek, AFAD insani yardım ekiplerinin, terör örgütünden temizlenen Münbiç merkezinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel cezaevine gönderildi
AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek
Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda kolisi ulaştırdı
İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı

Benzer haberler

AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek

AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek

AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Münbiç'te teröristlerce kullanılan hastanenin altında tünel ağı bulundu

AFAD, Gazze'den Sudan'a farklı coğrafyalarda yaraları sardı

AFAD, Gazze'den Sudan'a farklı coğrafyalarda yaraları sardı
İHH'den, Münbiç'te 1000 kişiye gıda yardımı

İHH'den, Münbiç'te 1000 kişiye gıda yardımı
Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu

Münbiç'te teröristlerin tır sokabilecekleri, yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet