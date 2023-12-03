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Adliyeler engelli dostu projelerle yenileniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyelerde engellilere yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirerek, işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağladıklarını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Adliyeler engelli dostu projelerle yenileniyor

Ankara

Adalet Bakanı Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adli hizmetlerde erişilebilir adalet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Adliyelerde engellilere yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirerek, işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağladıklarını aktaran Tunç, "Engellilere özel birimlerimiz hizmetleriyle engellilerimizin iş ve işlemlerini en kısa sürede hızlıca yapmalarını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, engellilere yönelik özel hizmetlerin sosyal devlet anlayışıyla yürütüldüğünü ve adliyelerin engelli dostu projelerle donatıldığını belirterek, engellilerin hayat standartlarını iyileştirmek, toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini aktardı.

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit biçimde sağlanması amacıyla adliyeler engelli dostu projelerle yenilenmeye devam ediyor.

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