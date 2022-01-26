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Adıyaman'da yaralıya ulaşmak için 30 kilometre kar temizlendi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, odun keserken bacağına balta isabet etmesi sonucu yaralanan kişi, 30 kilometrelik karla kaplı yolun açılması sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Orhan Pehlül   | 26.01.2022
Adıyaman'da yaralıya ulaşmak için 30 kilometre kar temizlendi

Adıyaman

​​​​​​​Çamiçi köyüne bağlı Şengün mezrasında yaşayan Osman Gürbüz, evinin bahçesinde baltayla odun keserken kesici aletin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardıma isteyen Gürbüz'e sağlık ekipleri yolun karla kaplı olması nedeniyle ulaşamadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bunun üzerine yaklaşık 5 saat süren kar açma çalışmasıyla 30 kilometrelik yolu temizledi.

Paletli ambulansla ulaşılan Gürbüz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürbüz, kar temizleme çalışması yapan ekiplere ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

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