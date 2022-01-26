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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Balıkesir'den 14 yıl önce dağa götürülen oğlu Erdal için Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan baba Metin Çelik, "Oğlumu istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 26.01.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 877. gününde sürüyor.

Balıkesir'den gelen baba Metin Çelik de 2008 yılında 18 yaşında dağa götürülen oğlu Erdal için evlat nöbetine dahil oldu.

Çelik, gazetecilere, 14 yıldır hasret kaldığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"2008'den beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Annesi hasta, yatakta. Gece gündüz oğlumuzu düşünüyoruz." diyen Çelik, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çelik, "Erdal gel, devletine teslim ol. Annen üzüntüden hasta, hep seni düşünüyoruz. Bu üzüntüyü daha fazla bize çektirme, gel." ifadelerini kullandı.


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