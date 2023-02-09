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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından bir kişi, 87 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Kemal Ceylan, Ekber Türkoğlu   | 09.02.2023
Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Adıyaman

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir binada arama kurtarma çalışmaları sonrası başlayan enkaz kaldırma işlemleri sırasında, gönüllü kepçe operatörü Nevzat Kıran, moloz yığınını kaldırdığı sırada bir kişinin hareket ettiğini görerek durumu ekiplere bildirdi.

ANDA ekiplerinin enkazdaki yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu 37 yaşındaki Sabit Babacan, depremden 87 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Babacan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kepçe operatörü Nevzat Kıran, AA muhabirine, şunları anlattı:

"Deprem olduğu gece eşi ve çocukları kurtulmuş ama bu kardeşimiz enkaz altında kalmış. Eşi bugün bana ‘cenazesi çıkartılırken ceset bütünlüğü bozulmasın’ diye tembihledi. Ararken şükürler olsun sesle birlikte bir hareket gördüm. Sadece kafa hareketi gördüm. Çok az bir ses işittim. Çok şükür. Allah devletimizden de sayın başkanımızdan da devlet yetkililerimizden de razı olsun. Bütün imkanları Adıyamanımıza seferber edip, çevik kuvvet ve askerleri gönderdi. Yardımlarda bir sıkıntı yok, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Biz razıyız, Allah da razı olsun inşallah. İnşallah bunun üstesinden de geleceğiz."

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