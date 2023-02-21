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Yaşam, Asrın felaketi

Süleyman dede ürettiği bastonları deprem bölgesine gönderdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Süleyman Arslan, ürettiği 40 bastonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye göndermek üzere belediyeye teslim etti.

Fahri Haner, Kadir Yıldız   | 21.02.2023
Süleyman dede ürettiği bastonları deprem bölgesine gönderdi

Kocaeli

Tersaneden emekli olduktan sonra Düzağaç Mahallesi'ndeki evinin yanındaki atölyesinde hobi amaçlı baston yapan Arslan, depremin ardından afetzedeler için harekete geçti.

Arslan, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşadığını ve deprem acısını bildiğini söyledi.

Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını dileyen Arslan, "Depremzedeler için ne yapabilirim diye düşündüm. Maddi olarak yapabileceğim pek bir şeyim de yok. Sonuç olarak atölyeye geldim, orada bu bastonlara insanların ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Bastonları yaptım. Ulaştıranlardan da Allah razı olsun. Böyle bir yardımda bulundum." diye konuştu.

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