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Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep ettiğini bildirdi.

Orhan Pehlül  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

Adıyaman

Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

Çuhadar, mesajında, "Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

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