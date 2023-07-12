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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bekir Ömer Fansa  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Musulu Mahallesi'nde anız yakıldığı sırada ormanlık alana alev sıçraması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz ve 6 su tankı ile 50 personel gönderildi.

Alevlere karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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