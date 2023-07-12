Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana
Musulu Mahallesi'nde anız yakıldığı sırada ormanlık alana alev sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz ve 6 su tankı ile 50 personel gönderildi.
Alevlere karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.