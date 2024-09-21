Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde, sokaklar ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.
Adana
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.
• Bazı cadde, sokaklar ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 21, 2024
• Ağaçlar devrildi
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi https://t.co/gCtUxhBrLd pic.twitter.com/TCTMEoK6hY
Sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu.
Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bazı ağaçlar yollara devrildi.
Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ağacın devrilmesi sonucu iş yeri ve elektrik direği zarar gördü, elektrik teli koptu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.