Mersin Bozyazı'da denizde aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denizde oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin
Bozyazı ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda çok sayıda hortum çıktı.
Denizde oluşan hortumları gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.