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Mersin Bozyazı'da denizde aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde denizde oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muzaffer Keklik  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Mersin Bozyazı'da denizde aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi

Mersin

Bozyazı ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda çok sayıda hortum çıktı.

Denizde oluşan hortumları gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

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