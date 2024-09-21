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Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu

Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu.

Ahmet Dengeşik  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu

Bingöl

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsüne bir yolcu elinde oksijen tüpüyle bindi.

Yolcunun elindeki oksijen tüpünün yere düşmesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi.

Oksijen tüpünün gaz kaçırdığını gören diğer yolcular, panik ve korku yaşayarak, seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı.

Şaşkınlık yaşayan sürücü de otobüsü durdurdu. Sürücü ve yolcular otobüsten indi.

Bu arada, otobüste oksijen tüpünün düşmesi ve yolcuların panik anları araç kameraları tarafından kaydedildi.


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Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu
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