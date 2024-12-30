Adana'da kar yağışı etkili oluyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Adana
İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler de okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.