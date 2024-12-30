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Adana'da kar yağışı etkili oluyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Mücahit Aydın  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Adana'da kar yağışı etkili oluyor

Adana

İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler de okul bahçelerinde kartopu oynayarak eğlendi.

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