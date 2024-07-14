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Adana'da etkili olan fırtınada bir inşaattaki kule vinç devrildi

Vincin devrilme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eren Bozkurt  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Adana'da etkili olan fırtınada bir inşaattaki kule vinç devrildi

Adana

Adana'da fırtına nedeniyle bir inşaattaki kule vinç ile çok sayıda ağaç devrildi.

Merkez Çukurova ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından şiddetini artıran rüzgar, Huzurevleri Mahallesi'nde çalışma olmayan bir inşaatta bulunan kule vincin devrilmesine yol açtı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cadde ve bulvarlardaki çok sayıda ağacın devrildiği fırtınada bazı iş yerlerinin de tentesi uçtu.

Üzerine ağaç ve eşya düşen bazı araçlarda hasar oluştu.

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