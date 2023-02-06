Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'da depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
Adana
Valilikten yapılan açıklamada, camiler, spor salonları ve Kur'an kurslarının vatandaşların konaklaması için açık olacağı belirtildi.
Depremden etkilenenlere yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Vatandaşlar için TÜYAP Fuar Alanı, Cumhuriyet Parkı (Kapalı Sosyete Pazarı), Huzurevleri Kapalı Semt Pazarı , Gündoğdu Koleji, ALA Anadolu Lisesi ve İsmail Safa Özler Anadolu Lisesinin kapalı spor salonlarında çadır ve yatak kurulmuş alanlarımız mevcuttur." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.