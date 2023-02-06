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Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'da depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

İsmihan Özgüven   | 06.02.2023
Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği Fotoğraf: Ayşe Nur Kınalı/AA

Adana

Valilikten yapılan açıklamada, camiler, spor salonları ve Kur'an kurslarının vatandaşların konaklaması için açık olacağı belirtildi.

Depremden etkilenenlere yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Vatandaşlar için TÜYAP Fuar Alanı, Cumhuriyet Parkı (Kapalı Sosyete Pazarı), Huzurevleri Kapalı Semt Pazarı , Gündoğdu Koleji, ALA Anadolu Lisesi ve İsmail Safa Özler Anadolu Lisesinin kapalı spor salonlarında çadır ve yatak kurulmuş alanlarımız mevcuttur." ifadesi kullanıldı.

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