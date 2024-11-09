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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Onur Can Bulat  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Onur Can Bulat/AA

Adana

Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.

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