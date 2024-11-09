Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Adana
Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.