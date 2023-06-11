Dolar
23.67
Euro
25.55
Altın
1,964.40
ETH/USDT
1,749.30
BTC/USDT
26,111.00
BIST 100
5,561.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun’da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerini su bastı
logo
Gündem

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Opera sanatçısından Jandarmanın kuruluş yıl dönümüne özel beste
Adana'da 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Çanakkaleli besici 1 ton 150 kilogramlık kurbanlığı satışa çıkardı
Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Adana'da 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana'da 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı

TAG Otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Depremde yıkılan çay ocağından geriye kalan kayısı ağacından vazgeçemiyor

Depremde yıkılan çay ocağından geriye kalan kayısı ağacından vazgeçemiyor
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Adana'da Varda Köprüsü ve çevresi FPV dronla görüntülendi

Adana'da Varda Köprüsü ve çevresi FPV dronla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet