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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "40 Yıl, 40 Eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/19.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Kültür Park'ta düzenlenecek Halk Buluşması programına katılacak.

(Bingöl/11.15-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izleyecek.

(İzmir/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 2. Lig play-off 3. tur mücadelesinde Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 ile İskenderunspor, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile Anagold 24Erzincanspor rövanş maçlarında karşılaşacak.

(İzmir/Şanlıurfa/20.00)

3- Hentbolda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri, Konyaaltı Sahili'nde sona erecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun grand slam turnuvası Fransa Açık, tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud arasındaki finalle sona erecek.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Floransa/15.00) (Fotoğraflı)

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