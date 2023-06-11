Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "40 Yıl, 40 Eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına katılacak.
(İstanbul/19.30)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Kültür Park'ta düzenlenecek Halk Buluşması programına katılacak.
(Bingöl/11.15-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izleyecek.
(İzmir/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TFF 2. Lig play-off 3. tur mücadelesinde Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 ile İskenderunspor, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile Anagold 24Erzincanspor rövanş maçlarında karşılaşacak.
(İzmir/Şanlıurfa/20.00)
3- Hentbolda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri, Konyaaltı Sahili'nde sona erecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Teniste sezonun grand slam turnuvası Fransa Açık, tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud arasındaki finalle sona erecek.
(Paris/16.00) (Fotoğraflı)
5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'si yapılacak.
(Floransa/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.