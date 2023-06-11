Dolar
23.67
Euro
25.55
Altın
1,964.26
ETH/USDT
1,749.30
BTC/USDT
26,077.00
BIST 100
5,578.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Opera sanatçısından Jandarmanın kuruluş yıl dönümüne özel beste
Adana'da 3 ayrı dolandırıcılık soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Çanakkaleli besici 1 ton 150 kilogramlık kurbanlığı satışa çıkardı
Hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kuşadası ve Didim'deki otellerin Kurban Bayramı'nı dolu geçirmesi bekleniyor

Kuşadası ve Didim'deki otellerin Kurban Bayramı'nı dolu geçirmesi bekleniyor

Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde geri itilen düzensiz göçmenler için kurtarma operasyonları sürüyor

Ege Denizi'nde geri itilen düzensiz göçmenler için kurtarma operasyonları sürüyor
Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı

Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet