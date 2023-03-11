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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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