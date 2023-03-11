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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Akar, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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