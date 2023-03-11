Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Ankara
Akar, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.