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Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mehmet Tosun  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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