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Meteorolojiden dört il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Selma Kasap  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Meteorolojiden dört il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın 4 ilde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Salı sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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