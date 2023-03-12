Meteorolojiden dört il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın 4 ilde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Salı sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.