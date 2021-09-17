Dolar
8.59
Euro
10.11
Altın
1,761.34
ETH/USDT
3,539.00
BTC/USDT
47,868.00
BIST 100
1,420.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması”na katılıyor
logo
Gündem

Adalet Bakanlığından tanıklara karekodlu bilgilendirme imkanı

Adalet Bakanlığınca tanık davetiyelerine tanımlanan karekod yardımıyla, tanıkların, merak ettikleri birçok soruya cevap bulabilecekleri "Tanık Bilgilendirme Broşürü"ne daha hızlı ve kolay erişebilmeleri sağlandı.

İsmet Karakaş   | 17.09.2021
Adalet Bakanlığından tanıklara karekodlu bilgilendirme imkanı

Ankara

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bakanlıkça hayata geçirilen uygulamayla tanıklara, Tanık Bilgilendirme Broşürüne karekod ile erişim imkanı sağlandı.

Adli sürece dahil olan tanıkların sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan broşüre, tanık davetiyelerine tanımlanan karekodun cep telefonundan okutulması ile kolayca ulaşılabiliyor.

Uygulama ile tanıkların adli sürece dahil olma konusundaki çekincelerinin giderilmesi ve sürece daha etkin katılmaları hedefleniyor. Bu uygulama sayesinde tanıklar, hangi haklara sahip olduklarını, hangi yükümlüklerinin bulunduğunu ve ne yapmaları gerektiğini öğrenebiliyor.

Broşürde tanıklığın önemi, zorunlu olup olmadığı, tanıklıktan çekinebilme durumu, tanık olarak çağırıldıktan sonra yapılması gerekenler, adliyeye gidemeyecek durumda olanların durumu, önceden ifade vermek isteme, yazılı ifade verebilme ve tanıklık için yapılan masrafa ilişkin talepte bulunabilme durumuyla ilgili soruların cevapları yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Adalet Bakanlığından tanıklara karekodlu bilgilendirme imkanı

Adalet Bakanlığından tanıklara karekodlu bilgilendirme imkanı

Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı

Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı