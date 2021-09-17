Dolar
8.58
Euro
10.12
Altın
1,761.80
ETH/USDT
3,539.00
BTC/USDT
47,876.00
BIST 100
1,421.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması”na katılıyor
logo
Gündem

Bartın'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Selim Bostancı   | 17.09.2021
Bartın'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı Fotoğraf: Selim Bostancı - Anadolu Ajansı

Bartın

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel işletmenin üretim tesisinde yer alan ark ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 5 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bartın'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Bartın'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 5 işçi yaralandı

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı
Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu

Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu
Pakistan'da intihar saldırısında 4 asker öldü

Pakistan'da intihar saldırısında 4 asker öldü