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Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Hamdi Çelikbaş   | 06.09.2021
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

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