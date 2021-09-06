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Gündem

Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 06.09.2021
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.


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