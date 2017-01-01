Euro
10.27
Dolar
8.65
BIST 100
1,377.36
Altın
1,805.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2017'den bugüne 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Tolga Albay   | 12.07.2021
Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2017'den bugüne 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

İzmir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Ocak 2017'den itibaren bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar 416 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2017'den bugüne 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2017'den bugüne 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Mağdur odaklı onarıcı adalet anlayışı kapsamında 'mağdur bilgilendirme' internet sitesi erişime açıldı

Adalet Bakanı Gül: Yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alınacak

Bakan Gül: Adalet, insanlığın en yüce erdemidir

Bakan Gül: Adalet, insanlığın en yüce erdemidir
Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Önemli bir adım

Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Önemli bir adım
Adalet Bakanı Gül: Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha gösteremez

Adalet Bakanı Gül: Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha gösteremez