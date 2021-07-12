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Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları yeniden başladı

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Hüseyin Bağış   | 12.07.2021
Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları yeniden başladı

İstanbul

Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerince İstanbul Boğazı'nda koordineli yürütülen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde başladı.

Bot, tekne ve dalgıçların yer aldığı çalışmalar, kıyılarda ve açıkta devam ediyor.

Bu arada Asaroğlu'nun yakınları ve mesai arkadaşlarının da bölgede bekleyişi sürüyor.

Olay

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), dün bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girmiş ve daha sonra bir anda gözden kaybolmuştu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi dalgıçları çağrılmıştı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verilmişti.

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