Dolar
18.90
Euro
20.19
Altın
1,851.01
ETH/USDT
1,572.70
BTC/USDT
22,443.00
BIST 100
5,392.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla Kuran-ı Kerim programı düzenleniyor
logo
Gündem

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Dildar Baykan Atalay  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

Milley'in ziyareti

Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı
Hatay'da ilaçlama, WC ve duş hizmetleri devam ediyor
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'daki bazı STK'ler "Gülümseten Tır Projesi" için bir araya geldi

Benzer haberler

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili temaslarda bulundu

Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama

Türkiye'den Yunanistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Türkiye'den Yunanistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye'den 1. yılında Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama

Türkiye'den 1. yılında Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu

Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet