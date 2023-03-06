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Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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