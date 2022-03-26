Abant ve Keltepe'de kar etkili oluyor
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ile Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkisini gösteriyor.
Bolu
Abant'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Ziyaretçiler, kar manzarasını cep telefonu kameralarına kaydederek ölümsüzleştiriyor.
Keltepe Kayak Merkezi
Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor.
İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nın yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar, kayak merkezini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Keltepe'de pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.
Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.