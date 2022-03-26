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Gündem

Abant ve Keltepe'de kar etkili oluyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ile Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkisini gösteriyor.

İlhami Çetin, Orhan Kuzu   | 26.03.2022
Abant ve Keltepe'de kar etkili oluyor Fotoğraf: İlhami Çetin/AA

Bolu

Abant'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Ziyaretçiler, kar manzarasını cep telefonu kameralarına kaydederek ölümsüzleştiriyor.

Keltepe Kayak Merkezi

Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nın yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar, kayak merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Keltepe'de pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

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