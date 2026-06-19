Yeni nesil animasyon filmi "Robu 404" 2 Ekim'de vizyona girecek

Tam zamanlı yapay zeka üretim modeliyle geliştirilen yeni nesil çocuk animasyon filmi "Robu 404", 2 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre, CB Medya imzalı filmin yapımcılığını Saner Ayar, kreatif yapımcılığını Ayşe Ayar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Barış Çorak oturuyor.

CJ ENM dağıtımıyla vizyona girecek filmin senaryosuna ise İpek Çolakoğlu ile Yağmur Ayar imza attı.

Görsel tasarım ve yapay zeka destekli üretim süreçlerini ise Barış Çorak ve ekibi yürüttü.

Uzun süredir hazırlığı süren film, yapay zekayı yalnızca teknik bir üretim aracı olarak değil, yaratıcı sürecin aktif bir parçası olarak konumlandırıyor.

Teknolojinin gölgesinde kaybolmak yerine onun aracılığıyla kendi sesini bulmaya çalışan 9 yaşındaki Can'ın hikayesini işleyen yapım, merkezindeki "Deniyoruz" mottosuyla keşif, cesaret ve öğrenme temalarını işliyor. Kendi yaptığı robot Robu 404 ile bir seçim yapmak zorunda kalan Can, görünmenin cesaret istediğini, en büyük gücün ise kendin olabilmek olduğunu keşfediyor.

Film, çocuklara, ailelere ve eğitimcilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.