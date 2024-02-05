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6 Şubat depremlerinde 51 bin 665 yaralı nakledildi

Sağlık Bakanı Koca, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 51 bin 665 yaralının naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şaduman Türkay  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
6 Şubat depremlerinde 51 bin 665 yaralı nakledildi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 1810 ambulans, 245 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve 16 hava ambulansının kullanıldığını belirtti.

Açıklamasında depremin ardından sağlık ve kurtarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarının görüntülerine de yer veren Koca, şu ifadeleri kullandı:

"15 bin 883 UMKE ve acil sağlık personeli yıkılan binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmaları, acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesi ile saha taramalarında görev aldı. Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde, bölgeden hava yoluyla 2 bin 580, kara yoluyla 48 bin 758, deniz yoluyla 327 olmak üzere toplam 51 bin 665 yaralının nakli gerçekleştirildi."

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