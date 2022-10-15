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500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak

Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucu 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 15.10.2022
500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak

Ankara

Bakanlığın, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümünde yayımlanan duyurusuna göre, 5-9'uncu dereceli kadrolara yapılacak alımlar, açıktan ve naklen olacak.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçeleri olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.

Sınava başvurular, 10-16 Kasım'da elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden alınacak.

Geç başvuru günü ise 24 Kasım olarak belirlendi.

Adayların, icra müdür ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 3'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden genel başarı puanı en az 70 olmak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere 1000 aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Alıma ilişkin diğer detaylara, Resmi Gazete'de ilgili bölümden ve Bakanlığın internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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