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5 soruda "imar hakkı aktarımı" düzenlemesinin merak edilenleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" değişikliğiyle yürürlüğe giren "imar hakkı aktarımı" ile ilgili 5 soruda merak edilenleri yanıtladı.

Yıldız Nevin Kasım  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
5 soruda "imar hakkı aktarımı" düzenlemesinin merak edilenleri

Ankara

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle İmar Hakkı Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı eklendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imar hakkı aktarımı konusunda vatandaşların merak ettiği sorular ve yanıtlarına yer verildi.

Buna göre, 5 soruda imar hakkı aktarımına ilişkin merak edilenler şöyle:

Hangi arsaları kapsayacak?

İmar planları içinde 2019 öncesinde (okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi) kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılamamış parselleri kapsayacak.

İmar hakkı aktarımı ile vatandaş ne kazanacak?

Vatandaşlara parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle, yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkları giderilecek, mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Vatandaşın mülkiyeti istemeden el mi değiştirecek?

Vatandaşın mülkiyetine el konması söz konusu olmayacak aksine vatandaşların kullanamadığı parseline/ hissesine karşılık gelen imar haklarının, imar planı kararı ile belirlenen başka bir alanda kullanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak. Yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek.

Öte yandan kamu kurumları ve yerel yönetimler ile vatandaşların arasındaki hukuki anlaşmazlıklar da her iki tarafa mali yük getirmeden çözülebilecek.

Hak aktarımı nasıl yapılacak?

Vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek, bu değere karşılık gelen hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak.

Bedel tespiti nasıl olacak?

Tüm işlemler Kamulaştırma Kanunu'na göre Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşlarınca, gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edilecek. Vatandaş mağdur edilmeyecek. İmar hakkı aktarımı iş ve işlem süreçleri, yetki alanları dahilinde imar planı onaylamaya yetkili Bakanlık ve yerel yönetimler tarafından yürütülecek.


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