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4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişinin yakalandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 3 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai ve 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucuyla silah ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada 76 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilogram esrar bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

Bingöl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında yapılan aramalarda 150 kilogram toz esrar, 44 kilogram kubar esrar ile 3 milyon 325 bin 468 kök kenevir ele geçirildi.

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 280 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bot hesapların paylaşımları değil, kahramanların gece gündüz demeden yaptıkları bu operasyonlar gerçek. Bilinsin ki zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve milletimizi zehirlemeye kalkan o uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

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