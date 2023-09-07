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Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/16.00/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Dünyası Yüzyılı: Siyasi, Ekonomik İlişkilerde Yeni Rol Modeli" konulu Türkiye-Azerbaycan Ortak Konferansı'na katılacak, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00/TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katılacak.

(Erzincan/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'yi kabul edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na katılacak.

(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuş Cenneti ve Atakum Sahil'de incelemede bulunacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Yeni Samsun Müzesi incelemesinin ardından turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Samsun/13.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'la yapacakları maç öncesi Eskişehir Yeni Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

- Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov ve takımdan bir futbolcu da statta düzenlenecek basın toplantısına katılacak; takım son antrenmanına çıkacak.

(Eskişehir/19.15/20.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele verdiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası, İtalya'da sürüyor.

(Padova) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a kadınlarda yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.

(New York) (Fotoğraflı)

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