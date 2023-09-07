Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/16.00/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Dünyası Yüzyılı: Siyasi, Ekonomik İlişkilerde Yeni Rol Modeli" konulu Türkiye-Azerbaycan Ortak Konferansı'na katılacak, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul edecek.
(Ankara/11.00/TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ziyaret edecek, Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katılacak.
(Erzincan/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'yi kabul edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na katılacak.
(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuş Cenneti ve Atakum Sahil'de incelemede bulunacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Yeni Samsun Müzesi incelemesinin ardından turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Samsun/13.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'la yapacakları maç öncesi Eskişehir Yeni Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.
- Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov ve takımdan bir futbolcu da statta düzenlenecek basın toplantısına katılacak; takım son antrenmanına çıkacak.
(Eskişehir/19.15/20.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele verdiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası, İtalya'da sürüyor.
(Padova) (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a kadınlarda yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.
(New York) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.