3 il valiliğinden çalışma süresi dolan TYP’lilere ilişkin açıklama
Kahramanmaraş/Hatay/Malatya
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Deprem Bölgesi İstihdam Değerlendirme Toplantısı'nda, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sarmak için devletin ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Bu kapsamda vatandaşlara geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attıkları adımlardan birinin de İŞKUR aracılığıyla başlattıkları Toplum Yararına Program (TYP) olduğunu hatırlatan Masatlı, şöyle devam etti:
"TYP, vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği, gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevcut uygulamalarımıza göre imkansızdır. Ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da bu tabi ki adaletsizlik oluşturacaktır. Zira TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değildir, bunun yolları kanunlarımızda da açıkça belirtilmiştir."
Masatlı, deprem bölgelerinin yeniden eskisinden daha güçlü ayağa kalkması için gereken önemli adımların bir tanesinin de çalışma hayatının ve iş gücü piyasasının canlanması olduğuna dikkati çekti.
Kentin yeniden ihya, inşa ve imarının devam ettiğini bir taraftan da ciddi anlamda ekonomik canlılığın başladığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:
"Özü itibarıyla geçici hüviyette olan Toplum Yararına Programlar'dan sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız, program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR İl Müdürlüğümüze davet edilecektir. Biten programlar için bu süreç halihazırda başlamıştır. Buradan da tekrar çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımızı İŞKUR İl Müdürlüğümüze davet ediyoruz. Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak, şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarına, çalışmak isteyen özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. Yaptığımız başvurular neticesinde geçtiğimiz günlerde kontenjanı onaylanan ve şu an sürecin devam ettiği 650 kişinin TYP üzerinden istihdam edilmesinin kurasını bir mani olmaz ise 11 Haziran Salı günü noter huzurunda AFAD İl Müdürlüğümüzün toplantı salonunda gerçekleştiriyor olacağız. Biliyorsunuz geçen haftalarda 2 bin 500 kontenjan program tamamlanmıştı, dolayısıyla bunların yenilenmesi mümkün görünmüyor."
Masatlı, 650 kişinin konteyner kentlerde vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.
Kura usulüyle belirlenecek şartları Masatlı, şu şekilde sıraladı:
"18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak, daha önceki TYP'de 9 ay ve üzeri çalışmamak, vergi mükellefi, SGK'lı ya da emekli olmamak, açık öğretim öğrencileri hariç öğrenci olmamak, aynı hanede TYP'den faydalanan bireyin olmaması ve 25 bin 503 lira ve üzerinde hane gelirinin olmaması şartlarını sağlayan kişiler 23 Aralık'a kadar programdan faydalanacaktır."
Masatlı, aynı zamanda yeniden ihtiyaç duyması halinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşların yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanı tahsisinin de söz konusu olacağını kaydetti.
İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşların 24 saat esaslı sahada olduğunu hatırlatan Masatlı, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar hep birlikte bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımıza dair inancım tamdır." dedi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Deprem Bölgesi Toparlanma Sürecinde İşgücü Piyasası ve TYP Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, depremlerin ardından hayatın normalleşmesine yönelik adımların atıldığını ifade etti.
Deprem bölgesindeki yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla başlatılan Toplum Yararına Programı (TYP) ile 9 bin kişiye istihdam sağlandığını anlatan Ünlüer, şöyle devam etti:
"TYP, vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevzuatımıza göre olanaksızdır ve ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da adaletsizliğe sebep olacak bir istektir. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden bir tanesi de çalışma hayatının ve iş gücü piyasasının canlanmasıdır. Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. TYP'de sözleşmesi sona eren vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlanacak, şartları tutanlar, işsizlik ödeneği, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kurslarına, şartları tutmayan ancak çalışmak isteyen vatandaşlarımız da özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecek."
Toplantıya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balduk, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile ilgililer katıldı.
Malatya
Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi"nin ardından deprem bölgesinde yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlara geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için atılan adımlardan birinin de İŞKUR aracılığıyla başlatılan TYP olduğunu söyledi.
TYP'nin vatandaşlara geçici gelir desteği mahiyetinde bulunduğunu dile getiren Yazıcı, bundan yararlananlara, kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteğinin hem yasalara hem de diğer mevzuata göre olanaksız olduğunu belirtti.
Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden birinin de çalışma hayatı ve iş gücü piyasasının canlanması olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:
"Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda özü itibarıyla geçici hüviyette olan TYP'de sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız, program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR il müdürlüklerimize davet edilecektir. Buradan çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımızı İŞKUR il müdürlüklerine davet ediyorum. Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak, şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarında çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. İlimizin yeniden ihtiyaç duyması halinde kurumsal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanının tahsisi söz konusu olacaktır."
Toplantıya, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın da katıldı.