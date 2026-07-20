FPV Dron Yarışması'nda "Semruk" takımı şampiyon olurken, etkinlik gençleri ve teknoloji meraklılarını çeşitli deneyim alanlarında bir araya getirdi.

T3 Vakfının FPV Dron Yarışması İstanbul'da gerçekleştirildi FPV Dron Yarışması'nda "Semruk" takımı şampiyon olurken, etkinlik gençleri ve teknoloji meraklılarını çeşitli deneyim alanlarında bir araya getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen T3 FPV Akademi projesi kapsamında düzenlenen FPV Dron Yarışması, 18-19 Temmuz'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

İki gün süren etkinlikte gençler, teknoloji meraklıları ve ziyaretçiler, FPV dron teknolojilerini eğitim, deneyim, rekabet ve eğlence odaklı etkinliklerle yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında FPV dron simülasyonu, dron deneyimi, FPV dron futbolu, test uçuşları, gösteri uçuşları ve NSosyal bilgi yarışmaları düzenlendi.

Etkinliğin yarışma programı 19 Temmuz'da gerçekleştirildi. Yarışmaya, T3 FPV Akademi Eğitici Eğitimi Programı’nı başarıyla tamamlayan eğitmenler katıldı.

Yarışmacılar, eğitim sürecinde kazandıkları dron montajı, hız, kontrol ve pilotaj becerilerini yarışma parkurunda uygulamalı olarak sergiledi.

Mücadelelerin ardından "Semruk" takımı yarışmayı birinci sırada tamamlarken, "Alkar" ikinci, "Dede Korkut" üçüncü ve "Börü" takımı dördüncü oldu.

Şampiyon "Semruk" takımı 100 bin, ikinci sıradaki "Alkar" takımı ise 50 bin lira ödül kazandı. Dereceye giren diğer takımlara da çeşitli ödül ve hediyeler takdim edildi.

FPV pilot ve eğitmen havuzu genişletiliyor

FPV dron teknolojileri alanında nitelikli pilot ve eğitmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan T3 FPV Akademi'de katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Akademi programında dron sistemleri ve bileşenleri, montaj ve entegrasyon, uçuş simülasyonu, fiziki uçuş, temel pilotaj, güvenli uçuş ve ekipman kullanımı gibi başlıklar yer alıyor.

Projeyle FPV teknolojilerine ilgi duyan gençlerin sistemli ve güvenli bir eğitim sürecinden geçirilmesi, Türkiye genelinde düzenlenecek eğitimlerde görev alabilecek nitelikli bir eğitmen havuzunun oluşturulması hedefleniyor.

T3 FPV Akademi FPV Dron Yarışması, FPV teknolojilerinin yarışmanın yanı sıra eğitim, yetenek gelişimi, takım çalışması ve teknoloji deneyimi alanlarında sunduğu imkanları da katılımcılarla buluşturdu.