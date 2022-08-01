Dolar
17.94
Euro
18.37
Altın
1,764.55
ETH/USDT
1,681.90
BTC/USDT
23,198.00
BIST 100
2,618.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk gemi yola çıktı.
logo
Gündem

25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi

Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezleri faaliyete başlatıldı.

Kemal Karadağ   | 01.08.2022
25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kuruldu.

Bu kapsamda, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başladı.

Çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 7 il ve 7 ilçede daha merkezlerin faaliyete alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ise 13 Haziran itibarıyla Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine, bugünden itibaren 13 il ve 12 ilçede daha çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başladı. Çocuk görüşme merkezlerinin faaliyete başladığı iller Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, ilçeler ise Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Karadeniz Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile oldu.

Böylece, ülke genelindeki çocuk görüşme merkezi sayısı 50'ye yükseldi.

Teslim işlemleri ücretsiz

Çocuk teslim işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.

Yeni düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilirken, çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka herhangi bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek ve rızaya dayalı yapılıyor.

Söz konusu görüşme merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in operasyonuyla PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Arman etkisiz hale getirildi
CANLI: Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oluyor
25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi
Burdur'daki orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi

25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi

Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında

Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak

Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet