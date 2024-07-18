Dolar
33.07
Euro
36.15
Altın
2,452.16
ETH/USDT
3,401.90
BTC/USDT
63,499.00
BIST 100
11,139.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı yakınında arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu.

İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

İstanbul

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağına yakın bir mesafede arızalandı.

Sürücü tarafından köprü çıkışında indirilen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

Arızalanan metrobüsün yolu kapatması sebebiyle diğer metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa giremeyen metrobüsler araç yolundan ilerledi.

Arıza, metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Yol bakım aracıyla arızalı metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak Valiliğinden sıcaklık uyarısı
Bakan Kurum, Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
Türk Yıldızları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kapsamında Girne'de prova uçuşu gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ile görüştü
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

Benzer haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

Asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet